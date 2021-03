Tennis

Tennis : Tsonga s'enflamme totalement pour le retour gagnant de Federer !

Publié le 11 mars 2021 à 17h35 par A.D.

Après plus d'un an d'absence, Roger Federer a fait son grand retour ce mercredi à Doha. Opposé à Daniel Evans, le maitre à jouer suisse est parvenu à s'imposer en trois sets. Une performance soulignée par Jo-Wilfried Tsonga.

Victime de grosses blessures à répétition, Roger Federer a manqué de long mois de compétitions. De retour ce mercredi à Doha, l'ancien numéro 1 mondial est parvenu à écarter Daniel Evans (7-6, 3-6, 7-5). Alors qu'il a parfaitement réussi sa reprise, Roger Federer a fait part de son immense satisfaction. « J’étais fatigué en cette fin de match. Il (ndlr : Dan Evans) avait plus d’énergie que moi en fin de match mais j’ai bien servi. Il m’a également un peu aidé sur la fin. L’important c’est comment je vais me sentir demain. Ça a été un long chemin. C’est un vrai challenge de revenir à mon âge. Ce n’est pas facile mais ça vaut le coup car j’ai bien joué aujourd’hui », s'est-il réjoui dans des propos rapportés par Sport 24 . Scotché par la performance de Roger Federer après son grand retour, Jo-Wilfried Tsonga n'a pas tari d'éloges à son égard.

«Incroyable, c’est beau, magnifique, c’est Federer aussi»