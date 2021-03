Tennis

Tennis : La grosse annonce d’Andy Murray pour la suite de sa saison !

Publié le 10 mars 2021 à 14h35 par H.G.

Alors qu’il a pris une semaine de repos, Andy Murray affirme que son grand objectif de cette saison 2021 sera les Jeux Olympiques de Tokyo.

L’ancien numéro 1 mondial Andy Murray conserve de grandes ambitions. Après avoir connu de grandes difficultés physiques, le Britannique est en effet revenu à un niveau lui permettant de reprendre la compétition, même s’il brille moins que par le passé. Il s’est ainsi récemment incliné Andrey Rublev en huitièmes de finale du tournoi Rotterdam, avant de prendre une semaine de pause afin de se ressourcer. Mais malgré ses difficultés, Andy Murray s’est fixé un cap précis pour sa saison, à savoir les Jeux Olympiques qui auront lieu à Tokyo cet été. En effet, le joueur de 33 ans dit s’entrainer très dur dans cette optique afin d’y défendre ses médailles.

« Cette année, mon objectif principal est les Jeux Olympiques »