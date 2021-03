Tennis

Tennis : Federer annonce la couleur pour Wimbledon !

Publié le 12 mars 2021 à 14h35 par La rédaction

De retour à la compétition lors du tournoi de Doha après une absence d’un an, Roger Federer n’a pas réussi à dépasser le stade des quarts de finale. Mais l’objectif du Suisse est clair : il veut être prêt à 100 % pour Wimbledon.

Après un an d’absence pour cause de blessure, Roger Federer a pu faire son retour à la compétition lors du tournoi de Doha. Le Suisse n’a pas pu faire mieux que les quarts de finale, battu par Nikoloz Basilashvili en trois sets ce jeudi (3-6, 6-1, 7-5). S’il n’est pas encore au maximum de ses capacités, Federer s’estime néanmoins heureux de pouvoir à nouveau jouer au tennis. Mais son objectif est clair : il veut être prêt pour Wimbledon (qui se déroulera du 28 juin au 11 juillet prochain).

« Je ne suis pas encore à 100 % je le sens, mais l’important c’est d’être à 100 % pour la saison sur gazon. »