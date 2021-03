Tennis

Tennis : Le bourreau de Federer lui rend un vibrant hommage !

Publié le 11 mars 2021 à 23h35 par A.D.

Tombeur de Daniel Evans pour son grand retour à la compétition, Roger Federer est tombé face à Nikoloz Basilashvili ce jeudi à Doha. Après avoir écarté le maitre à jouer suisse, le Géorgien a tenu à faire son éloge.

Après plus d'un an d'absence, Roger Federer a fait son grand retour à Doha. Pour son premier match depuis sa longue période de convalescence, le maitre à jouer suisse l'a emporté face à Daniel Evans. Opposé à Nikoloz Basilashvili ce jeudi, Roger Federer n'a pas été capable d'enchainer. Battu en trois sets (3-6, 6-1, 7-5), l'ancien numéro un mondial a été complimenté par son adversaire géorgien.

«Federer est pour moi l'un des plus grands de tous les temps»