Tennis

Tennis : Cette révélation refuse les comparaisons avec Rafael Nadal !

Publié le 13 mars 2021 à 16h35 par La rédaction

Sumit Nagal est l’une des révélations du tournoi ATP de Buenos Aires. Avec des victoires de rang, l’Indien a très vite été comparé à Rafael Nadal. Mais le joueur de 23 ans a tout de suite calmé ces rapprochements.

Il est l’une des révélations du tournoi ATP de Buenos Aires qui s’est déroulé début mars. Sumit Nagal a été très impressionnant, et ses victoires contre Joao Sousa (numéro 100 mondial) et Christian Garin (numéro 22) parlent pour lui. Le 127e au classement ATP commence à se faire un nom dans sa jeune carrière, au point d’être comparé à Rafael Nadal. L’Espagnol a également fait sensation à un âge précoce, décrochant des victoires contre les plus grands de l’époque. De plus, les deux joueurs se trouvent être très à l'aise sur terre battue. Mais Sumit Nagal refuse ces comparaisons.

« Ceux qui me comparent (à lui) m'amusent car cela n'a aucun sens. »