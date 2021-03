Tennis

Tennis : Cet incroyable hommage rendu à Rafael Nadal !

Publié le 12 mars 2021 à 20h35 par A.D. mis à jour le 12 mars 2021 à 20h36

Totalement sous le charme de Rafael Nadal, Diego Schwartzman s'est enflammé et n'a pas tari d'éloges à son égard.

Depuis de longues années, Rafael Nadal éclabousse de sa classe le circuit ATP. Grand rival de Novak Djokovic et de Roger Federer, le Majorquin est actuellement classé 2ème joueur mondial et continue d'assoir sa domination à Roland-Garros, et ce, malgré ses 34 ans. Alors que Rafael Nadal ne cesse de l'impressionner, Diego Schwartzman a usé de tous les superlatifs pour le complimenter, et il n'a pas pesé ses mots.

«Ça fait peur de le voir à l’entraînement, sa balle vous fait plier la main»