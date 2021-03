Tennis

Tennis : Roger Federer prépare déjà son retour à Wimbledon !

Publié le 14 mars 2021 à 18h35 par La rédaction mis à jour le 14 mars 2021 à 18h36

De retour après plus d’un an d’absence, Roger Federer souhaite faire bonne figure à Wimbledon et pourrait participer à plusieurs tournois mineurs pour se préparer au mieux.

Après plus d’un an d’absence, Roger Federer a effectué son retour au tournoi de Doha. Malheureusement pour lui, le Suisse a chuté dès les quarts de finale face à Nikoloz Basilashvili, mais l’important était ailleurs. Federer a repris des sensations et s’est montré en forme avant d’aborder des échéances plus importantes. « Je reviens de tellement loin que je suis vraiment heureux d’avoir été capable d’enchaîner deux matchs en trois sets contre des joueurs de haut niveau. C’est un pas en avant important pour moi. Je ne suis pas encore à 100 % je le sens, mais l’important c’est d’être à 100 % pour la saison sur gazon. Je suis encore en reconstruction, c’est un tremplin. Je savais, et nous savons que j’ai besoin de cinq à six semaines d’entraînement physique et probablement un peu plus dans les prochains disons, je ne sais pas combien de mois il me reste jusqu’à Wimbledon, peut-être quatre mois, nous devons juste regarder attentivement le calendrier et voir quand nous faisons la remise en forme avec Pierre, ce que je dois encore faire en terme de rééducation avec Danny, mon physio, et ensuite avec les entraîneurs de tennis, et voir quelle pression le corps et les genoux peuvent encore supporter, et quelle est la meilleure façon de se préparer pour le début de la saison pour moi, qui est la saison sur gazon », expliquait-il.

Federer veut être au mieux pour Wimbledon