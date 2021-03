Tennis

Tennis - Roland-Garros : Goffin valide la grosse décision de Rafael Nadal

Publié le 17 mars 2021 à 22h35 par A.D.

Gêné par une douleur au dos, Rafael Nadal a décidé de ne pas prendre part au Masters 1000 de Miami pour se ménager pour la saison sur terre battue et Roland-Garros. Une décision totalement validée par David Goffin.

Pendant qu'il disputait l'Open d'Australie, Rafael Nadal s'est légèrement blessé au dos. Pour ne pas prendre de risque et être paré pour la saison sur terre battue, et plus particulièrement pour Roland-Garros, le numéro 3 mondial a décidé de ne pas participer au Masters 1000 de Miami. « Je suis triste d'annoncer que je ne jouerai pas à Miami, une ville que j'adore. J'ai besoin de récupérer complètement et de me préparer pour la saison sur terre-battue en Europe. Un message spécial à mes fans aux Etats-Unis et en particulier à la grande communauté hispanophone de Floride qui m'a toujours apporté un grand soutien ! » , a posté Rafael Nadal sur son compte Twitter ce mardi.

«La terre battue est leur plus grand objectif de l’année de Nadal»