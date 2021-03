Tennis

Tennis : Medvedev lance un très gros message à Djokovic !

Publié le 15 mars 2021 à 15h35 par T.M.

Nouveau numéro 2 mondial, Daniil Medveded a fait savoir qu’il visait désormais la place de numéro 1. Novak Djokovic est prévenu.

Alors que Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer se font de plus en plus vieux, ils commencent à laisser un peu plus de miettes à la nouvelle génération. Et actuellement, c’est Daniil Medvedev qui en profite. En effet, ce lundi, le Russe s’est réveillé en étant le 2ème joueur mondial, derrière Djokovic, prenant ainsi la place de Nadal. Si l’écart est toutefois encore très grand entre le Serbe et Medvedev, ce dernier ne manque toutefois pas d’ambitions et espère bien réduire l’écart. Jusqu’à arriver numéro 1 mondial.

Medvedev veut être numéro 1 !