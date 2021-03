Tennis

Tennis : Le tombeur de Federer lui rend un nouvel hommage !

Publié le 14 mars 2021 à 10h35 par La rédaction

Bourreau de Roger Federer au tournoi de Doha, Nikoloz Basilashvili a continué sur sa lancée jusqu'à soulever le trophée. Un succès décroché en partie grâce à sa victoire face au Suisse.

« C'est une très bonne sensation de battre Roger (Federer). C'était mon idole. Et le simple fait de jouer contre lui, que ce soit sur un match, un entraînement, quoi que ce soit, ça me rend heureux. Il est pour moi l'un des plus grands de tous les temps. Gagner signifie beaucoup. » Après sa victoire face à Roger Federer (3-6, 6-1, 7-5), Nikoloz Basilashvili avait déjà rendu hommage au Suisse dans des propos rapportés par L'Équipe . Malgré la forme exécrable qu'il affichait depuis le début de la saison, le Géorgien est parvenu à aller au bout du Tournoi de Doha et à l'emporter en finale face à Roberto Bautista Agut. Après quoi Nikoloz Basilashvili a de nouveau évoqué l'importance de Roger Federer et de sa victoire qui a eu l'effet d'un déclic.

« Battre Roger Federer, mon idole, a été un déclic »