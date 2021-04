Tennis

Tennis : Roland-Garros, blessure... La mise au point du clan Thiem !

Publié le 1 avril 2021 à 16h35 par La rédaction

L’agent de Dominic Thiem a assuré que le joueur n’était pas blessé et qu’il se préparait pour la saison sur terre battue.

Auteur d’une première partie de saison décevante, Dominic Thiem a fait le choix de pas s’envoler pour les Etats-Unis et de déclarer forfait pour le tournoi de Miami, qui se déroule actuellement. Le numéro 4 mondial est resté en Europe afin de se préparer pour la saison sur terre battue et avait prévu de faire son retour à Monte-Carlo. Mais ce jeudi, Thiem a annoncé son forfait : « Après Doha et Dubaï, j'ai eu besoin d'un break. Je ne me sens pas encore à 100 %. Je suis désolé, j'aurais adoré jouer à Monte-Carlo mais cela n'est pas possible. De dures semaines m'attendent, je dois encore beaucoup travailler ».

« Son but est maintenant d’être prêt pour aller à Belgrade, Madrid, Rome et Roland‐Garros »