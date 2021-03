Tennis

Tennis : Tsitsipas s'enflamme pour son quart de finale à Miami !

Publié le 31 mars 2021 à 16h35 par A.D.

Tombeur de Lorenzo Sonego, Stefanos Tsitsipas se frottera à Hubert Hurkacz ce jeudi pour une place en demi-finale du Masters 1000 de Miami. Avant ce grand rendez-vous, le prodige grec s'est totalement enflammé.

Stefanos Tsitsipas profite bien de l'absence de Roger Federer, Rafael Nadal et de Novak Djokovic pour le moment. Opposé à Lorenzo Sonego ce mercredi au Masters 1000 de Miami, le prodige grec (22 ans) s'est imposé en deux sets (6-2, 7-6). Grâce à cette victoire, Stefanos Tsitsipas a validé son ticket pour les quarts de finale de la compétition. Avant de se frotter à Hubert Hurkacz ce jeudi, le numéro 5 mondial a fait passer un message fort.

«Je suis ravi de jouer comme je joue»