Tennis

Tennis : Roger Federer affiche ses ambitions pour son retour !

Publié le 1 avril 2021 à 17h35 par T.M.

Eloigné des courts pendant de très longs mois, Roger Federer est enfin revenu à la compétition. Et le Suisse reste ambitieux.

Embêté par son genou, Roger Federer a dû passer sur la table d’opération à deux reprises l’année dernière. Par la suite, le Suisse a observé une longue période de rééducation afin de retrouver son meilleur niveau. Et après avoir attendu plusieurs mois, les fans de l’ancien numéro 1 mondial ont enfin pu le revoir sur les courts lors du dernier tournoi de Doha. Enfin revenu à la compétition et à bientôt 40 ans, Federer a toujours de grosses ambitions.

« Je veux gagner de grands tournois et battre les meilleurs joueurs du monde »