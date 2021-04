Tennis

Tennis : Cette énorme ambition affichée par Stefanos Tsitsipas !

Publié le 2 avril 2021 à 21h35 par H.G. mis à jour le 2 avril 2021 à 21h42

Alors qu’il est l’un des plus grands espoirs du tennis mondial, Stefanos Tsitsipas affirme qu’il aimera it faire rayonner son pays natal qu’est la Grèce grâce à ses performances.

À seulement 22 ans, Stefanos Tsitsipas s’est imposé comme l’un des joueurs à suivre avec grande attention sur le circuit ATP. En effet, le Grec se situe actuellement à la cinquième place du classement mondial et est installé dans le symbolique top 10 depuis maintenant deux ans. Comptant déjà six titres à son palmarès, le natif d’Athènes a ainsi un avenir radieux devant lui au cours des prochaines années. Et à ce sujet, le moins que l’on puisse dire est qu’il a de grandes ambitions. En effet, Stefanos Tsitsipas ne cache pas qu’il aimerait faire rayonner son pays natal qu’est la Grèce en devenant le premier sportif grec connu dans le monde grâce à ses performances sportives.

« Je serais très heureux de parvenir à faire rayonner mon pays au delà de ses frontières »