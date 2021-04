Tennis

Tennis : Roger Federer reçoit une improbable proposition... avec Robert Lewandowski !

Publié le 3 avril 2021 à 17h35 par A.D.

Hubert Hurkacz est un grand fan de Roger Federer et de Robert Lewandowski. Comme il l'a confié lui-même, le finaliste du Masters 1000 de Miami aimerait bien diner un jour avec ses deux idoles.

Tombeur d'Andrey Rublev ce samedi, Hubert Hurkacz a validé son ticket pour la finale du Masters 1000 de Miami. Un rendez-vous qu'il disputera face à Jannick Sinner ce dimanche. Avant de jouer ce choc face à l'Italien, Hubert Hurkacz a été interviewé par le site officiel de l'ATP. Et il a profité de l'occasion pour donner le noms de ses idoles. Alors qu'il apprécie particulièrement Roger Federer et Robert Lewandowski, buteur du Bayern, Hubert Hurkacz a confié qu'il aimerait beaucoup les recevoir pour un diner.

«Ce serait bien de dîner avec Roger [Federer], Robert Lewandowski»