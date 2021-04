Tennis

Tennis : Report, Covid... L'énorme annonce de Maracineau sur Roland-Garros !

Publié le 4 avril 2021 à 12h35 par K.V.

Près d'un an après que le tournoi de Roland-Garros ait été reporté, la même problématique se pose actuellement à propos de la prochaine édition. Et la ministre déléguée chargée aux Sports ne ferme pas la porte à un nouveau report.

L'année dernière déjà, Roland-Garros avait été reporté à cause du coronavirus et s'était tenu du 27 septembre au 11 octobre. Cette année encore, la question d'un report se pose. Alors que la pandémie frappe toujours la France et notamment la région Ile-de-France, les Internationaux de France font de nouveau l'objet d'un questionnement. Roland-Garros va-t-il une nouvelle fois être reporté ? La ministre déléguée chargée aux Sports, Roxana Maracineanu, s'est exprimée à ce propos ce samedi soir.

« Bien que le sport de haut niveau soit préservé, on essaie de limiter les chances de propagation du virus »