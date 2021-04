Tennis

Tennis : Djokovic, Nadal... La grosse sortie de ce prodige !

Publié le 3 avril 2021 à 21h35 par A.D.

Qualifié pour la finale à Miami, Jannik Sinner est l'un des rares teenager (de 13 à 19 ans) à atteindre ce stade en Masters 1000. Alors qu'il a réalisé le même exploit que Novak Djokovic, Rafael Nadal et Andre Agassi, le prodige de 19 ans s'est totalement enflammé.

A seulement 19 ans, Jannik Sinner disputera une finale de Masters 1000 ce dimanche face à Hubert Hurkacz. Une performance que peu de joueurs ont réussi à réaliser avant de souffler leur vingtième bougie. Alors qu'il est au même rang que les champions Novak Djokovic, Rafael Nadal et Andre Agassi, Jannik Sinner a fait part de son immense fierté. Toutefois, le prodige italien ne compte pas s'enflammer pour autant, comme il l'a expliqué lui-même.

«C’est génial d’avoir accompli la même chose que Djokovic, Nadal et Agassi »