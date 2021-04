Tennis

Tennis : Quand Toni Nadal compare sa jeune pépite à Rafael Nadal !

Publié le 9 avril 2021 à 16h35 par La rédaction

Désormais aux côtés de Félix Auger-Aliassime, Toni Nadal va tenter de relever un nouveau défi. L’oncle de Rafael Nadal promet son jeune protégé à un avenir brillant et s’est permis de prendre le parcours de son neveu en exemple pour tracer la route de sa jeune pépite.

Après quatre ans passés à l’académie de Rafael Nadal pour y entraîner les élèves, Toni Nadal va de nouveau reprendre du service dans le monde du tennis. L’oncle du champion espagnol est devenu le nouvel entraîneur de Félix Auger-Aliassime, actuel 22e au classement ATP. Le joueur de 20 ans voit de grands espoirs être placés en lui et ses chances d'atteindre un très haut niveau semblent désormais s’accroître avec Toni Nadal dans son coin, quand on sait l’influence que ce dernier a eu sur le très grand parcours de Rafael Nadal pendant de longues années. L’entraîneur espagnol a même l'air d'avoir déjà tracé la voie de son protégé canadien, qu’il promet à un avenir brillant, en prenant en exemple la route qu’a suivi son neveu.

« On pouvait penser que cela allait être difficile d’être au sommet, mais nous nous sommes préparés à rivaliser avec ces champions »