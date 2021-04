Tennis

Tennis : Après le report de Roland-Garros, Raonic pousse un gros coup de gueule !

Publié le 8 avril 2021 à 21h35 par B.C.

Alors que la 120e édition de Roland-Garros a été reporté d’une semaine en raison de la situation sanitaire en France, Milos Raonic n’a pas apprécié le manque de communication après cette décision.

Initialement prévue du 17 mai au 6 juin, en prenant en compte le début des qualifications, l’édition 2021 de Roland-Garros sera finalement lancée une semaine plus tard, soit le 24 mai, en raison de la crise du Covid-19. « Je me réjouis que la concertation avec les pouvoirs publics, les différentes instances internationales du tennis, nos partenaires et diffuseurs et le travail en cours avec la WTA et l’ATP ait rendu possible le décalage d’une semaine de l’édition 2021 du tournoi de Roland‐Garros, et je les en remercie. Ce report va laisser un peu plus de temps à l’amélioration de la situation sanitaire et devrait nous permettre d’optimiser nos chances d’accueillir des spectateurs à Roland‐Garros, dans ce stade métamorphosé qui s’étend désormais sur plus de 12 hectares », s’est réjouit Gilles Moretton, président de la FFT. Mais tout le monde n’a pas accueilli la nouvelle avec autant d’enthousiasme.

« C’est dingue d’apprendre cette nouvelle sur Twitter »

Après avoir appris le report d’une semaine de Roland-Garros, Milos Raonic a poussé un coup de gueule sur Twitter . « C’est dingue d’apprendre cette nouvelle sur Twitter. Cela a un impact considérable sur les joueurs et nous n’avons aucun avertissement. Même une certaine communication un peu avant le reste du monde serait bien », a écrit le Canadien.