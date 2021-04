Tennis

Tennis : Coronavirus, bulle... L'énorme aveu de Gilles Simon !

Publié le 7 avril 2021 à 23h35 par A.D.

Alors qu'il n'est pas du tout fan du système de bulles, Gilles Simon a adapté son calendrier en fonction. Plutôt que de s'emporter et de militer contre les restrictions sanitaires, le Français préfère choisir des tournois dans des villes ensoleillées.

Depuis l'apparition du coronavirus, le monde sportif a dû s'adapter. Après plusieurs mois de suspension des activités, les instances dirigeantes ont décidé de mettre en place des règles sanitaires strictes pour protéger au mieux les joueurs. Dans cette optique, les bulles ont fait leur apparition. Mais elles ne font pas l'unanimité, et notamment auprès des acteurs. Alors qu'il n'adhère pas du tout au système de bulles, Gilles Simon l'a clairement fait savoir, avant d'expliquer qu'il avait monté toute une stratégie pour ne pas être trop impacté par les restrictions sanitaires.

«Soit tu te bats en disant "Vous me faites tous chier ", soit tu t’adaptes»