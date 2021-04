Tennis

Tennis : Nadal, Federer, Djokovic... Le constat de ce prodige à propos de la Next Gen !

Publié le 5 avril 2021 à 23h35 par La rédaction mis à jour le 5 avril 2021 à 23h41

Impressionnant lors du Master 1000 de Miami, Jannik Sinner apparaît comme un grand espoir du tennis mondial. Néanmoins, le prodige italien pense que la nouvelle génération est encore loin de surpasser le Big 3 composé de Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic.

Malgré sa défaite en finale du Master 1000 de Miami contre Hubert Hurkacz ce dimanche (7-6, 6-4), Jannik Sinner s’est montré particulièrement impressionnant. Le jeune italien a d’ores et déjà été comparé aux plus grands joueurs, plus particulièrement à Novak Djokovic. Le tennisman de 19 ans fait partie de la nouvelle génération qui doit prendre la succession des trois grands que sont le Serbe, Roger Federer et Rafael Nadal. Cependant, Jannik Sinner a dressé un constat accablant concernant la différence de niveau entre la nouvelle vague de joueurs et le Big 3 .

« De ce que je vois, la Next Gen n’est pas encore prête à les battre de manière régulière »