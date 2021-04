Tennis

Tennis : Nouvelle comparaison flatteuse entre ce prodige et Novak Djokovic !

Publié le 5 avril 2021 à 14h35 par K.V.

Malgré sa défaite en finale du Master 1000 de Miami, Jannik Sinner reçoit une flopée d'éloges, tout un chacun osant le comparer aux meilleurs tennismen du monde.

Arrivé en finale du Masters 1000 de Miami, Jannik Sinner est entré dans un cercle très fermé, comprenant les rares joueurs à atteindre ce stade de la compétition dans un tel tournoi avant d'atteindre la vingtaine. Le jeune prodige italien rejoint ainsi Novak Djokovic, Rafael Nadal et André Agassi. Malgré sa défaite en finale contre Hubert Hurkacz, nul ne remet en doute son potentiel démentiel. Alors que son entraîneur l'a comparé à Rafael Nadal, d'autres se plaisent à l'imaginer comme étant un futur Novak Djokovic. C'est notamment le cas de Thomas Fabbiano, qui s’est entraîné plusieurs semaines avec lui.

« Il ressemble à Novak Djokovic, mais avec une vitesse de balle qui reflète le tennis du futur »