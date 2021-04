Tennis

Tennis : Nadal, Djokovic, Federer... Les comparaisons flatteuses pour cet espoir !

Publié le 4 avril 2021 à 16h35 par K.V.

En grande forme toute au long de ce Masters 1000 de Miami, Jannik Sinner n'en finit plus de surprendre. Son entraîneur s'est exprimé à ce propos.

Alors qu'il va disputer, ce dimanche soir, une finale au Masters 1000 de Miami face à Hubert Hurkacz, Jannik Sinner est l'un des rares joueurs à atteindre ce stade de la compétition dans un tel tournoi avant d'atteindre la vingtaine. Une performance colossale qui l'a fait rentrer dans un cercle très fermé où se trouvent seulement Novak Djokovic, Rafael Nadal et André Agassi. Alors qu'il a déjà fait part de sa fierté, le jeune prodige italien peut compter sur son entraîneur pour lui faire garder les pieds sur terre.

« Il est assez similaire à Rafa. La seule petite différence est qu’il a remporté 20 chelems. »