Tennis

Tennis : Nadal, Federer, Djokovic... André Agassi se prononce sur le GOAT !

Publié le 28 mars 2021 à 20h35 par La rédaction mis à jour le 28 mars 2021 à 20h37

Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic ont tellement marqué le tennis mondial de leur empreinte qu’il est presque impossible de les départager pour savoir qui est le meilleur des trois. Au moment de se prononcer, André Agassi a émis une idée pour déterminer le véritable GOAT.

Par leur carrière et leurs nombreux titres, Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic auront marqué à tout jamais l’histoire du tennis mondial. Les deux premiers sont recordman ex aequo du nombre de victoires en tournoi du Grand Chelem (20). Le dernier, lui, n’est pas très loin (18) et est fortement déterminé à les rejoindre. Les trois joueurs sont considérés à juste titre comme les meilleurs de tous les temps. Mais le débat fait rage quand il s’agit de désigner le plus grand. La question n’est pas simple, mais André Agassi semble avoir trouvé la solution pour les départager.

« Mettez‐les dans un tournoi qui a plusieurs surfaces, et faites‐les jouer les uns contre les autres cent fois »