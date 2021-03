Tennis

Tennis : Le message fort de ce joueur pour Rafael Nadal !

Publié le 26 mars 2021 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 26 mars 2021 à 19h39

Grand espoir du tennis mondial, Andrey Rublev révèle avoir été impressionné par Rafael Nadal durant son enfance.

À 23 ans, Andrey Rublev est l’un des grands espoirs du tennis et ne cesse de surprendre. Le Russe figure déjà à la huitième place du classement ATP, et son modèle est clairement identifié. Au cours d’un entretien pour la télévision russe, relayé par le site We Love Tennis , Andrey Rublev révèle son admiration pour Rafael Nadal. Le natif de Moscou dévoile d’ailleurs une anecdote sur sa première rencontre avec l’Espagnol, alors qu’il n’avait que 16 ans.

« Enfant, Nadal était mon idole »