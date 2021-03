Tennis

Tennis : Federer, Djokovic, Nadal… Le message fort de ce joueur sur le Masters 1000 de Miami !

Publié le 25 mars 2021 à 10h35 par B.C.

Alors que de nombreux joueurs ont décidé de faire l’impasse sur le Masters 1000 de Miami, à commencer par le Big 3 composé de Novak Djokovic, Rafael Nadal, et Roger Federer, Roberto Bautista Agut voit cela comme une grande opportunité pour lui.

C’est une première depuis 17 ans. Alors que le Masters 1000 de Miami a ouvert ses portes ce mercredi, le tournoi fait déjà parler par l’absence de Big 3. En effet, Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic ont décidé pour diverses raisons de ne pas se rendre en Floride, tout comme Dominic Thiem. Au total, pas moins de 32 joueurs du Top 100 ont fait l’impasse sur le Masters 1000 de Miami, de quoi permettre à certains participants d’en profiter, à l’instar de Roberto Bautista Agut, qui n’a pas caché sa satisfaction.

« C’est une bonne chose »