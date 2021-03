Tennis

Tennis : Ce proche de Roger Federer lui lâche un gros conseil pour Wimbledon !

Publié le 18 mars 2021 à 20h35 par T.M.

De retour à la compétition, Roger Federer vise notamment Wimbledon. Et pour cela, Marc Rosset lui a adressé un précieux conseil.

Après plus d’un an d’absence à cause de ses pépins au genou, Roger Federer est enfin revenu à la compétition. Il y a quelques jours, à l’occasion du tournoi de Doha, le Suisse a fait son retour sur les courts et son parcours s’est soldé par une défaite au deuxième tour. Néanmoins, le principal était ailleurs pour Federer qui a enfin pu rejouer. Et à 39 ans, le numéro 5 mondial reste ambitieux, ciblant notamment Wimbledon, son tournoi de référence.

« S’il veut aussi gagner Wimbledon… »