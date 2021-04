Tennis

Tennis : Gilles Simon se prononce sur un report de Roland-Garros !

Publié le 7 avril 2021 à 13h35 par T.M.

Compte tenu du contexte sanitaire en France, Roland-Garros pourrait être décalé de quelques jours. De quoi faire réagir Gilles Simon.

La France subit toujours de plein fouet la pandémie de coronavirus. Pour endiguer cela, le gouvernement a pris de nouvelles mesures strictes jusqu’à la fin du mois d’avril. Cela portera-t-il ses fruits ? En fonction des résultats obtenus, cela impactera sur les futures mesures d’Emmanuel Macron et la tenue des futurs événements en France. Cela vaut notamment pour Roland-Garros, qui doit initialement se tenir du 17 mai au 6 juin. Pourrait-on voir le Grand Chelem parisien être à nouveau décalé comme cela a été le cas la saison dernière ? Cette hypothèse prend de plus en plus d’ampleur et ne manque pas de faire réagir.

« Peut-être que Wimbledon ne sera pas content »