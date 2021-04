Tennis

Tennis : Un proche de Djokovic lui rend un vibrant hommage !

Publié le 6 avril 2021 à 22h35 par A.D.

Compatriote et ami de Novak Djokovic, Janko Tipsarevic connait très bien l'actuel numéro un mondial. Interrogé sur l'ogre serbe, l'ancien joueur n'a pas tari d'éloges à son égard.

Depuis de longues années, Novak Djokovic assoit sa domination sur le circuit ATP. Malgré la concurrence de Rafael Nadal et de Roger Federer, l'ogre serbe détient le record de longévité en tant que numéro un mondial. Et malgré ses exploits sur les courts, Novak Djokovic garde la tête sur les épaules. Du moins, c'est ce que pense Janko Tipsarevic. Dans des propos rapportés par We Love Tennis , le compatriote serbe et ami de Novak Djokovic s'est totalement enflammé à son sujet.

«Son humilité en dehors du terrain est toujours la même que depuis ses débuts»