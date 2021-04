Tennis

Tennis : Rafael Nadal rend hommage à son entraîneur !

Publié le 7 avril 2021 à 16h35 par T.M.

Désormais géré par Carlos Moya, Rafael Nadal a souligné l’importance de son entraîneur actuel dans sa réussite.

A 34 ans, Rafael Nadal démontre qu’il est toujours l’un des meilleurs joueurs du monde, lui qui occupe actuellement la 3ème place au classement ATP. Malgré quelques pépins physiques, l’Espagnol a toujours su rebondir et pour cela, il peut compter sur son staff et notamment son entraîneur. N’étant désormais plus géré par son oncle, Toni Nadal, Rafael Nadal s’entraîne sous les ordres de son compatriote espagnol, Carlos Moya. Un choix qui a apporté énormément au recordman de victoires à Roland-Garros.

« Un vrai plus chaque jour »