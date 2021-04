Tennis

Tennis : L’annonce de la FFT après le report de Roland-Garros

Publié le 8 avril 2021 à 17h35 par B.C.

En raison du contexte sanitaire, le lancement de la prochaine édition de Roland-Garros sera reporté d’une semaine. Une décision qui réjouit Gilles Moretton, président de la FFT.

Il faudra attendre une semaine supplémentaire avant d’assister à la 120e édition du tournoi de Roland-Garros. Alors qu'il était initialement prévu du 17 mai au 6 juin, en prenant en compte le début des qualifications, la FFT a annoncé ce jeudi le report du Grand Chelem parisien, qui débutera finalement le 24 mai. Le tableau principal commencera pour sa part le dimanche 30 mai. Une décision justifiée par la situation sanitaire liée au Covid-19 en France dont est satisfait Gilles Moretton, président de la FFT.

« Ce report va laisser un peu plus de temps »