Tennis : Cette mise au point sur cette polémique à Roland-Garros !

Publié le 8 avril 2021 à 11h35 par T.M.

Patron de Roland-Garros, Guy Forget a souhaité répondre à l’information selon laquelle il n’y aura que des matchs du tableau masculin en night session.

Avec les récents travaux opérés à Roland-Garros, il va y avoir quelques changements pour le Grand Chelem parisien. En effet, désormais, avec le toit installé sur le court Philippe-Chatrier, il sera possible de jouer des matchs de nuit. De quoi forcément faire grimper l’engouement autour de certains matchs… enfin pas tous. Selon certaines informations, seuls des matchs du tableau masculin se dérouleront en night session. Alors que la direction de Roland-Garros a publié un communiqué en réponse à cela, Guy Forget s’est lui aussi expliqué.

« On ne s'est pas interdit de jouer des matches de femmes »