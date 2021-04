Tennis

Tennis : Cette incroyable sortie sur Djokovic sur le Real Madrid !

Publié le 7 avril 2021 à 21h35 par A.D.

Entraineur de Novak Djokovic, Goran Ivanisevic doit sans cesse se surpasser et n'a pas le droit à l'erreur. Comme il l'a expliqué lui-même, être le coach de l'ogre serbe, c'est comme être sur le banc du Real Madrid.

Depuis de longues années, Novak Djokovic donne son maximum pour rester sur le toit du monde. Une mentalité qui l'a aidé à battre le record de longévité en tant que numéro un mondial (classement ATP). Dans des propos rapportés par We Love Tennis , Goran Ivanisevic s'est livré sur la soif de vaincre de Novak Djokovic. Et selon ses dires, la pression est la même lorsque l'on entraine l'ogre serbe et le Real Madrid.

«C’est comme dire que vous entraînez le Real Madrid»