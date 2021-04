Tennis

Tennis : Blessures, victoires… Rafael Nadal rend un grand hommage à son médecin !

Publié le 5 avril 2021 à 21h35 par B.C.

Toujours dominateur, Rafael Nadal n’a pas échappé aux blessures durant sa carrière. Dans un entretien accordé à Telefónica, l’un de ses partenaires, l’Espagnol a ainsi voulu rendre hommage à Ángel Ruiz Cotorro, son médecin.

À 34 ans, Rafael Nadal reste l’un des poids lourds du circuit ATP. Pourtant, l’Espagnol n’a pas été épargné par les blessures et a notamment été touché au dos en début de saison. Nadal n’hésite donc pas à prendre du temps pour ménager son corps, mais sa soif de victoires reste inchangée comme l’a récemment confié Ángel Ruiz Cotorro, son médecin : « Rafa va très bien, il peut s’entrainer très dur. Son objectif reste la terre, d’abord avec Monte‐Carlo tout en ayant en ligne de mire un nouveau titre à Roland‐Garros. Il arrivera en forme à Paris si toutefois le tournoi n’est pas reporté à cause de la pandémie. » Dans des propos accordés à Telefónica , Rafael Nadal s’est justement prononcé sur l’importance de son médecin.

« Sans lui, je n’aurai jamais pu gagner certains tournois »