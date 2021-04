Tennis

Tennis : L’énorme confidence de Thiem sur sa victoire à l’US Open !

Publié le 8 avril 2021 à 13h35 par T.M.

En septembre dernier, Dominic Thiem remportait son premier Grand Chelem de sa carrière avec l’US Open. Un sacre qui lui a toutefois énormément coûté.

Depuis de très longues années, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer ne laissaient que des miettes au reste des joueurs. Et cela était encore plus rare lors des tournois du Grand Chelem. Toutefois, alors que la nouvelle génération est en train de pointer le bout de son nez, certains joueurs arrivent à tirer leur épingle du jeu. Cela a notamment été le cas de Dominic Thiem. Après plusieurs échecs sur la dernière marche, en finale, l’Autrichien a enfin réussi à remporter son premier Grand Chelem. En septembre dernier, Thiem a ainsi été sacré à l’US Open. Une consécration pour le joueur de 27 ans qui a quelque peu disparu depuis. Et cela pourrait bien être lié.

« Cela m’a pris une énergie incroyable »