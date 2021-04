Tennis

Tennis : Quand Rafael Nadal est accusé... de nuire au tennis espagnol !

Publié le 11 avril 2021 à 11h35 par K.V.

Dans un monde où Rafael Nadal n'existerait pas, le tennis espagnol serait davantage pris en considération. Du moins, Pablo Carreno Busta paraît convaincu par ce constat.

Dans le tennis espagnol, il y a Rafael Nadal... et les autres. C'est en tout cas le constat dressé par Pablo Carreno Busta, lui qui a été interrogé sur l'importance de Rafael Nadal. Selon lui, l'extrême domination de la légende espagnole peut être un frein pour ses compatriotes. Dernier exemple en date, Pablo Carreno Busta s'est qualifié pour la finale de Marbella. Pour l'occasion, il affrontera son compatriote Jaume Munar. Mieux encore, ce sont pas moins de quatre espagnols qui étaient qualifiés pour les demi-finales. Et, malgré cela, le numéro 15 mondial estime que cela n'a pas été mis en avant, juste car Rafael Nadal n'en faisait pas partie.

« Nous avons de la chance et un problème en même temps d’avoir Rafael Nadal avec nous »