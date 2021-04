Tennis

Tennis : Ce vibrant hommage de Roger Federer à Rafael Nadal !

Publié le 11 avril 2021 à 14h35 par La rédaction

Malgré leur grande rivalité sur le circuit ATP, Roger Federer et Rafael Nadal se vouent un grand respect mutuel. Le Suisse a d’ailleurs rendu un très bel hommage à l’Espagnol, affirmant qu'il est assez fort pour pouvoir adapter son style de jeu à n’importe quelle époque.

C’est incontestable, Roger Federer et Rafael Nadal auront définitivement marqué l’histoire du tennis. De par le charisme et leur talent sur le court, les deux champions ont dominé, avec Novak Djokovic, le circuit ATP pendant de très longues années. Le Suisse et l’Espagnol ont d’ailleurs entretenu une étroite rivalité. Mais cela ne les empêche pas de se vouer un très grand respect mutuel. L’octuple vainqueur de Wimbledon s'est d'ailleurs permis de rendre un vibrant hommage à Rafael Nadal.

« Les meilleures mains et les meilleurs yeux s’adaptent à tout »