Tennis

Tennis : Lucas Pouille s’enflamme pour ses débuts à Monte-Carlo !

Publié le 13 avril 2021 à 18h35 par A.D.

Pour son entrée en lice au Masters de Monte-Carlo, Lucas Pouille s’est frotté à Guido Pella ce mardi. Victorieux en deux sets, le Français s’est totalement enflammé après la rencontre.

Lucas Pouille n’a pas tremblé pour ses débuts au Masters de Monte-Carlo. Opposé à l'Argentin Guido Pella ce mardi, le Français a fait le job et s’est imposé en deux sets (6-3, 6-4). Une victoire qui le comble de joie et il l'a bien fait savoir après la rencontre. Dans des propos rapportés par L’Equipe , Lucas Pouille s’est réjoui d’être venu à bout de Guido Pella et d'avoir validé son ticket pour le deuxième tour du Masters de Monte-Carlo.

«C'est mon meilleur match depuis ma reprise»