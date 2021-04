Tennis

Tennis : Djokovic annonce la couleur pour son grand retour !

Publié le 11 avril 2021 à 22h35 par A.D.

Eloigné des courts depuis l'Open d'Australie, Novak Djokovic s'apprête à faire son grand retour. Avant de retrouver les joies de la compétition, l'ogre serbe a fait passer un message fort.

Remis de sa blessure, Novak Djokovic est de la partie pour le Masters de Monte-Carlo. Pour son grand retour à la compétition, le numéro un mondial se frottera au vainqueur de la confrontation du premier tour entre Jannik Sinner et Albert Ramos-Viñolas. Alors qu'il n'a pas foulé les courts depuis l'Open d'Australie, Novak Djokovic a expliqué qu'il n'allait rien changer à ses habitudes pour cette reprise.

«J'attends avec beaucoup d'impatience mon premier match»