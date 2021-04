Tennis

Tennis : Djokovic sort du silence sur le report de Roland-Garros !

Publié le 11 avril 2021 à 19h35 par La rédaction

La Fédération française de tennis a pris la décision de décaler d'une semaine Roland-Garros, qui débutera le 30 mai prochain. Alors qu'il fait son retour à Monte-Carlo cette semaine, Novak Djokovic s'est prononcé sur ce report.

Le tournoi de Roland-Garros va de nouveau être reporté. Le Grand Chelem parisien n’aura pas lieu en octobre comme la saison dernière, mais a la fin du mois de mai. La FFT a choisi de décaler d’une semaine le tournoi, qui débutera finalement le 30 mai prochain. Une décision qui fait énormément réagir et qui a surpris de nombreux joueurs à l’instar de Daniil Medvedev, numéro 2 mondial : « J'ai été surpris par la décision de reporter d'une semaine le tournoi de Roland-Garros. Comme si une semaine ça allait changer quelque chose... On parle du Covid. C'est ridicule, il faut bien le dire. Je ne dis pas ça par rapport à la Fédération française ou le gouvernement, mais par rapport à la situation globale. Comme si on avait l'impression que le Covid allait disparaître en une semaine à Paris ! » .

« Le tournoi sera joué, et c'est ce qu'on souhaite tous »