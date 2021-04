Tennis

Tennis : Les confidences de Novak Djokovic sur son énorme record !

Publié le 13 avril 2021 à 14h35 par T.M.

Il y a quelques semaines, Novak Djokovic est devenu le joueur ayant passé le plus de temps à la place de numéro 1 mondial. Un exploit qui marquera à jamais le Serbe.

A l’instar de Rafael Nadal et Roger Federer, Novak Djokovic a lui aussi marqué l’histoire du tennis. D’ailleurs, le nom du Serbe devrait rester un certain temps dans les livres de records. En effet, alors qu’il est aujourd’hui le numéro 1 mondial, il est devenu il y a peu celui qui a passé le plus de semaines à cette place, détrônant alors Roger Federer et s’adjugeant ce record. Encore et toujours au sommet de son art, Djokovic va pouvoir faire grimper ce record. En attendant, il n’en revient toujours pas d’avoir fait ce qu’il a fait…

« Probablement le plus grand exploit que j'ai jamais eu dans ma carrière »