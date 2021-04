Tennis

Tennis : Lucas Pouille répond à la sortie fracassante de Benoit Paire !

Publié le 13 avril 2021 à 22h35 par A.D.

Eliminé d’entrée par Jordan Thompson, Benoit Paire a poussé un énorme coup de gueule sur les conditions imposés par les restrictions sanitaires à Monte-Carlo. Après sa victoire contre Guido Pella, Lucas Pouille s’est livré sur les propos fracassants de son compatriote.

Benoit Paire ne se sent pas du tout à l’aise avec les restrictions sanitaires imposées dans les compétitions depuis l’arrivée du coronavirus. Et il ne s’en cache pas. Après sa défaite d’entrée au Masters de Monte-Carlo face à Jordan Thompson, Benoit Paire y est allé de son coup de gueule. « Arriver dans un cimetière pareil ça me déprime un peu. Le tennis ne m’apporte plus rien d’heureux. Quand on voit les conditions, se retrouver ici c’est d’une tristesse absolue. Donc je m’en fiche, j’ai envie de rentrer chez moi. Se retrouver dans des conditions pareilles… On se dit que c’est Monte-Carlo et au final on joue dans une ambiance triste, c’est vide… Tous les joueurs le disent après je suis peut-être le seul à parler. C’est comme ça… Le circuit est devenu pourri » , a-t-il pesté. Une sortie fracassante qui n’a pas manqué de faire réagir.

«Moi je suis heureux d'être sur le court»