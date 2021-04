Tennis

Tennis : Le message fort de Nadal à Evans après Djokovic !

Publié le 16 avril 2021 à 15h35 par La rédaction

Ce jeudi, Daniel Evans a créé la surprise en s’imposant face à Novak Djokovic (6-4, 7-5). Une victoire sensationnelle pour le Britannique, à laquelle Rafael Nadal n’a pas manqué de réagir.

Le huitième de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo entre Novak Djokovic et Daniel Evans aura été la scène d’une très grande surprise. Le Britannique a parfaitement su démanteler le jeu du Serbe pour s’imposer en deux sets ce jeudi (6-4, 7-5). Un véritable exploit pour le 33e au classement ATP. De son côté, le numéro 1 mondial a accepté cette défaite amer avec humilité, affirmant vouloir désormais travailler pour se rattraper lors de l'ATP 250 de Belgrade. Rafael Nadal, lui, n’a pas manqué de réagir à ce que Daniel Evans vient tout juste d’accomplir.

« C’est sans doute la plus belle victoire de la carrière d’Evans. Félicitations à lui »