Tennis : Novak Djokovic défend son père après ses déclarations sur Federer !

Publié le 14 avril 2021 à 18h35 par La rédaction

Vainqueur tranquillement de l’Italien Jannik Sinner (6-4, 6-2) pour son entrée en lice au Masters 1000 de Monte-Carlo, Novak Djokovic est revenu sur les déclarations de son père qui s’était lâché sur Roger Federer.

Novak Djokovic s’est imposé facilement face à Jannik Sinner (6-4, 6-2), pour son retour à la compétition au Masters 1000 de Monte-Carlo. Plutôt content de son retour, il a tenu à défendre son père après ses dernières déclarations à propos de Roger Federer. « J’aime mon père. Mon père est le plus grand soutien que j’ai eu, surtout dans les premiers jours » .

« Je ne peux pas contrôler tout ce qu’il dit »