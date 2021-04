Tennis

Tennis : Quand Toni Nadal imagine Rafael Nadal… au Real Madrid !

Publié le 14 avril 2021 à 14h35 par T.M.

Grand fan du Real Madrid, Rafael Nadal pourrait bien avoir un rôle à jouer au sein de la Casa Blanca à l’avenir à en croire son oncle, Toni Nadal.

A 34 ans, Rafael Nadal est encore et toujours au sommet de la planète tennis. Toutefois, le poids des années se fait de plus en plus ressentir pour l’Espagnol, qui n’a pas été épargné par les pépins physiques. La fin de carrière pourrait donc approcher à grands pas pour le recordman de victoires à Roland-Garros. Après le tennis, Nadal devra donc ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière. Mais quel sera-t-il ? Selon Toni Nadal, oncle du Majorquin, cela pourrait se dérouler du côté du Real Madrid, club de football dont le numéro 3 mondial est un grand fan.

« Je le verrais comme un manager à l’avenir »