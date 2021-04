Tennis

Tennis : Les aveux de Djokovic après sa défaite surprise à Monte-Carlo !

Publié le 16 avril 2021 à 11h35 par La rédaction

Contre toute attente, Novak Djokovic s’est incliné face à Daniel Evans ce jeudi (6-4, 7-5). S’il était amer à la sortie de la rencontre, le Serbe a finalement accepté la défaite avec humilité et se concentre désormais sur le prochain tournoi auquel il participera.

Au Masters 1000 de Monte-Carlo ce jeudi, Daniel Evans a créé la surprise. Le Britannique s’est imposé en deux sets face au grand Novak Djokovic (6-4, 7-5). Une défaite amer pour le Serbe qui a vu son jeu être totalement démantelé par le 33e au classement ATP alors qu’il tente de se préparer au mieux pour Roland-Garros qui se tiendra dans quelques semaines. Néanmoins, le numéro 1 mondial a accepté cet échec avec humilité et pense déjà à la prochaine compétition.

« Je dois travailler et j’espère pouvoir présenter une meilleure performance à Belgrade »