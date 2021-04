Tennis

Tennis : Djokovic se lâche après sa défaite surprise à Monte-Carlo

Publié le 15 avril 2021 à 23h35 par B.C.

Grand favori, Novak Djokovic s’est incliné ce jeudi à Monte-Carlo face à Daniel Evans (6-4, 7-5). Après la rencontre, le Serbe s’est montré très critique envers lui-même.

Coup de tonnerre ce jeudi à Monte-Carlo. Logiquement favori avant d’affronter Daniel Evans, Novak Djokovic s’est finalement incliné face au Britannique, 33e joueur mondial, en deux sets (6-4, 7-5). Le parcours du Serbe s’arrête donc dès les huitièmes de finale, de quoi fortement l’agacer. À l’issue de cette défaite, Novak Djokovic ne s’est pas caché en livrant une autocritique très sévère sur sa prestation du jour.

« L’un des pires matches, l’une des pires performances dont je me souvienne »