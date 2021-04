Tennis

Tennis - Roland-Garros : Djokovic annonce la couleur pour Roland-Garros !

Publié le 15 avril 2021 à 14h35 par La rédaction

Novak Djokovic a fait son retour sur les courts ce mercredi à Monte-Carlo. Pour son premier match depuis l'Australie, Le Serbe s’est imposé face à Jannik Sinner (6-4, 6-2). Néanmoins, le numéro 1 mondial n’a qu’un seul objectif en tête : être prêt pour Roland-Garros.

Ce mercredi, pour son premier match depuis l’Open d’Australie, Novak Djokovic a rendu une belle copie. Pour le compte des 16e de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo, le Serbe s’est imposé en deux sets face à l’Italien Jannik Sinner (6-4, 6-2). Le numéro 1 mondial semble parfaitement en forme pour sa rentrée tennistique. Visiblement, sa longue préparation sur terre battue a porté ses fruits. Néanmoins, pour Djoker , le plus important reste d’être prêt pour Roland-Garros, qui se tiendra du 24 mai au 13 juin prochain.

« Je veux vraiment être au sommet pour Roland-Garros »