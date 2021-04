Tennis

Tennis : Nadal valide la présence de Federer à Roland-Garros !

Publié le 20 avril 2021 à 16h35 par T.M.

Cette année, Roger Federer sera présent du côté de Roland-Garros. De quoi faire plaisir à Rafael Nadal.

Il y a quelques semaines, Roger Federer a fait son grand retour à la compétition après une longue absence. Et dernièrement, la question était de savoir quel serait le programme du Suisse. Désormais, on en sait un peu plus à ce sujet puisque Federer a fait une grande annonce : il sera présent à Roland-Garros. « Heureux de vous faire savoir que je jouerai à Genève et Paris. Jusque-là, j'utiliserai le temps pour m'entraîner. J'ai hâte de jouer à nouveau en Suisse », a-t-il ainsi lâché.

« Positif pour lui et le tennis en général »