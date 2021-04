Tennis

Tennis : Novak Djokovic apporte une réponse claire à Rafael Nadal !

Publié le 19 avril 2021 à 21h35 par La rédaction

Novak Djokovic a tenu à répondre à Rafael Nadal ce lundi. Le joueur espagnol avait laissé entendre que le Serbe était obsédé par les chiffres et les records.

Vainqueur de l’Open d’Australie en début d’année, Novak Djokovic compte dans son palmarès 18 titres du Grand Chelem. Le Serbe n’est plus qu’à deux titres du record détenu par Rafael Nadal et Roger Federer (20 titres). Ce lundi, Rafael Nadal s’est prononcé sur la carrière de Djokovic et a reconnu que son concurrent était obsédé par les records : « Novak semble obsédé par ça, et même très concentré sur ce sujet. Moi, je ne suis pas du tout focalisé sur les records et tout ce qui va avec. Pour Novak Djokovic cela est important, d’ailleurs, il en parle souvent, et je suis content pour lui mais personnellement ce n’est pas du tout ma façon de construire ma carrière ».

« Je ne me sens pas obsédé par n’importe quoi dans la vie »